Pendik'te silahlı kutlamalar kamerada

Pendik'te cumhurbaşkanlığı 2. tur oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan silahlı kutlamalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde seçim kutlamaları yapıldı. Pendik'te de vatandaşlar sokağa dökülerek araçlarıyla zafer konvoyları oluşturdu. Pendik'in faklı mahallerinde bir grup maganda ise havaya rastgele ateş açtı. Bir baba küçük çocuğunun eline tabanca vererek havaya ateş açtırırken, o anları kayda olarak sosyal medyada da paylaştı. Başka bir görüntüde ise pompalı tüfekle ateş açan şahsı yakalamak isteyen polis ekipleri magandaya çarptı. Şahıs kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinleri, silahla kutlama yapan şahıslara tepki gösterdi.

Pendik'te birçok kişiye silahla kutlama yapılmasından dolayı cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL