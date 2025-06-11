Pendik'te Silahlı Kavga: İş İnsanı Aykut Karagöz Hayatını Kaybetti

Pendik'te Silahlı Kavga: İş İnsanı Aykut Karagöz Hayatını Kaybetti
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Pendik'te alacak verecek meselesi nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada iş insanı Aykut Karagöz hayatını kaybederken, Hamza Karaman yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

PENDİK'te iş insanı Aykut Karagöz (45), iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan bulunan Hamza Karaman ile yaşadıkları silahlı kavgada hayatını kaybetti. Yaşanan olayda Hamza Karaman yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Hamza Karaman (37), aralarında alacak verecek davası olan iş insanı Aykut Karagöz'ün sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katındaki ofisine geldi. Önce kısa süre konuşan ikili arasında daha sonra Aykut Karagöz'ün silah çıkartması taraflar arasında silahlı kavgaya dönüşmesine neden oldu. Çıkan arbedede Karagöz, Karaman'ı omzundan vurarak yaraladı. Devam eden kavgada silahı Karagöz'ün elinden alan Hamza Karaman, Karagöz'e ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayda 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan ayağından ve omuzundan yaralanan Hamza Karaman, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, bacak ve kalça kısmından vurulan ve ağır yaralı olan Aykut Karagöz de çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemede 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan Aykut Karagöz'ün inşaat şirketinin olduğu, Serhat Ardahan Sporun eski başkanı olduğu da öğrenildi. Hayatını kaybeden Karagöz, Pendik Kurtköy Merkez Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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