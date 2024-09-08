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Pendik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Pendik'te iki grup arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme yapılırken şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Pendik'te iki grup arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Grupların birbirlerine karşılıklı ateş etmesinin ardından 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı bölgede bir süre inceleme yaparken şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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