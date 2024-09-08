Pendik'te Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

Pendik'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Harmandere Mahallesi, Emir Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Daha sonra yaşanan silahlı çatışmada ise, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, caddeyi kapatarak uzun süre inceleme yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.