Üye Girişi
Haberler

Pendik'te Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Pendik'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Harmandere Mahallesi, Emir Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Daha sonra yaşanan silahlı çatışmada ise, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, caddeyi kapatarak uzun süre inceleme yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Pendik Polis Olay

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak

Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili AK Parti Sözcüsü'nden yeni çıkış

 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir

Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş

"Yazamıyorum" diyen Özdağ, canlı yayında bombayı patlattı: İki siyasetçi pazarlık yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title