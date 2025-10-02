Haberler

Pendik'te Silah İmalatına Operasyon: İki Şüpheli Tutuklandı

Pendik'te Silah İmalatına Operasyon: İki Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Pendik'te silah imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.

PENDİK'te silah imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda tabanca, silah parçası ve imalat makinesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah imalatı ve satışının önlenmesine yönelik başlattığı çalışmalarda Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve evde üretim yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 30 Eylül'de adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon ile K.O. (53) ve M.O. (28) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. İş yeri ve evde yapılan aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 87 fişek, 41 şarjör, silah yapımında kullanılan makineler ve çok sayıda tabanca malzemesi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak 'Silah imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
