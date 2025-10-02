Pendik'te Silah İmalatı ve Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Pendik'te iş yeri ile evde silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fatih Mahallesi'nde silah imalatı ve ticaretinin yapıldığı belirlenen bir iş yeri ile eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler K.O. (53) ve M.O. (28) gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 24 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 87 fişek, 41 şarjör, atış tankı, 2'şer kumlama ve taşlama makinesi ile matkapın yanı sıra tabanca gövdesi, torna makinesi, 6 tabanca üst kapağı, 2 şarjör yayı, 50 icra yayı, 6 icra mili, 14 namlu yapımında kullanılan metal silindir, metal şarjör kalıbı, 10 matkap ucu, 5 namlu silindiri, çok sayıda metal malzeme ve yaylar ile cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.