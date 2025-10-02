Haberler

Pendik'te Silah İmalatı ve Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Pendik'te düzenlenen operasyonda, iş yeri ve evde silah imalatı yaptığı belirlenen iki zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve imalat ekipmanı ele geçirildi.

Pendik'te iş yeri ile evde silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fatih Mahallesi'nde silah imalatı ve ticaretinin yapıldığı belirlenen bir iş yeri ile eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler K.O. (53) ve M.O. (28) gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 24 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 87 fişek, 41 şarjör, atış tankı, 2'şer kumlama ve taşlama makinesi ile matkapın yanı sıra tabanca gövdesi, torna makinesi, 6 tabanca üst kapağı, 2 şarjör yayı, 50 icra yayı, 6 icra mili, 14 namlu yapımında kullanılan metal silindir, metal şarjör kalıbı, 10 matkap ucu, 5 namlu silindiri, çok sayıda metal malzeme ve yaylar ile cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında emsal karar

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında emsal karar
Kolombiya, Sumud filosuna saldırı sonrası İsrailli diplomatları sınır dışı ediyor

Dünyayı sarsan baskın sonrası İsrailli diplomatlara kapıyı gösterdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.