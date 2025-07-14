Pendik'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Pendik'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
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Pendik'te seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, sürücünün müdahalesine rağmen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, -PENDİK'te seyir halindeyki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek indi. Kısa sürebüyüyen alevler otomobilin tamamını sardı. Sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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