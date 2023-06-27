Pendik'te seyir halindeki minibüs alev alev yandı

İSTANBUL - Pendik D100 Kara Yolu'nda seyir halindeki minibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alev topuna dönen minibüs itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 00.15 sularında D100 Kara Yolu Kaynarca mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadıköy istikametinde seyreden 39 LM 650 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olay sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüs şoförü M.Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın dolayısıyla D100 Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yanan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.