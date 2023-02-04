PENDİK'TE SERVİS OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI Güncel Haberler PENDİK'te seyir halindeki servis otobüsünde yangın çıktı. PENDİK'te seyir halindeki servis otobüsünde yangın çıktı. Otobüs kısa sürede alev topuna dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı yolu ayrımında seyreden servis otobüsünde saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı kapladı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı Pendik Güncel Haberler

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