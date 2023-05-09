PENDİK'TE SERVİS MİNÜBÜSÜ PARK HALİNDEKİ 8 ARACA ÇARPTI

PENDİK'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce seyir halindeki bir araca daha sonra park halindeki 8 araca çarptı.

PENDİK'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce seyir halindeki bir araca daha sonra park halindeki 8 araca çarptı. Kazada minibüsün şoförü yaralanırken, o anlar bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Yeni Asir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 LCP 857 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki bir otomobile daha sonra yol kenarında park halindeki 8 araca çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, polis çevrede önlem aldı. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.