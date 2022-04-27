Pendik'te servis minibüsünden inip çocukları dövdüler iddiası

PENDİK'te okuldan çıkan ortaokul öğrencileri, iddiaya göre yanlarında duran servisten inen 2 kadın ile çocukların saldırısına uğradı. Çocuklara, "Neden bakıyorsunuz" şeklinde tepki gösterdikten sonra döven bu kişiler olay yerinden ayrılırken, dayak yiyen çocuklar babası ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ders bittikten sonra okuldan çıkan ortaokul öğrencileri Talha Turgut (14) ve kız kardeşi, havanın sıcak olması nedeniyle bir gölgelikte dinlenmek için oturdu. O sırada bir servis minibüsü aynı yerde yolcu indirmek için durdu. İddiaya göre; servisten inen kadın ve çocuklar, Talha ve kardeşinin oturduğu yere doğru bakarak "Ne bakıyorsun bize" dedi. Talha Turgut, "Ben size bakmıyorum. Gidin buradan" diye karşılık verdi. O sırada Talha'nın boğazı tutan kadın, Talha'yı yere yatırdı. Yerden kalkmaması için boğazına bastırmaya devam ederken, kadının oğlu Talha'nın bacağını ısırdı. O sırada kadının kızı da Talha'nın gözüne tekme attı. Daha sonrasında küfürler savurarak Talha'nın kız kardeşini saçlarından tutup yerlerde sürükledi.

"KADIN ÇOCUĞUMU BOĞAZLAMIŞ, YANINDAKİ ÇOCUK ISIRMIŞ"

Çocukların geç kalması üzerine tedirgin olduğunu dile getiren baba Seyfullah Turgut, "Hanım bana 'Kızın bugün ek dersi var. Abisi de onu bekliyor' dedi. Meğer çocuklar okuldan çıkmış. Hava sıcak olduğu için bir gölgeye sığınmışlar. 'Burada oturup biraz dinlenelim sonra devam ederiz' demişler. Kız kardeşiyle otururken 2 kadın, bir de yanlarında 1 kız, 1 erkek çocuğu oradan geçerken 'Niye bakıyorsun' demiş. Benim çocuk da ona 'Git' demiş. Çocuk bunun üzerine gelmiş ve bizim çocuğa saldırmış. Sonra Talha elini kaldırdığında diğer çocuğun annesi üzerine yürüyüp boğazlayıp yere indirmiş. Kadının erkek olan çocuğu Talha'nın bacağını ısırmış. Kız olan çocuğu ise Talha'nın gözüne tekme atmış. Talha canı çok acıyıp bağırdığında ise etraftaki insanlardan da yardıma gelen olmamış" dedi.

"BİZ 8 KARDEŞİZ DİYE TEHDİT ETTİLER"

Olayın mağduru Talha Turgut, "Bugün saat 13.00 gibi kardeşimle okuldan gelirken hava çok sıcaktı. Şurada azıcık dinlenelim dedik. Zaten niyetliydim. Sonra biraz zaman geçti. Sağ tarafımızda bir servis durdu. Servisten 2 kadın ve 2 çocuk indi. Çocuk buradan yukarıya doğru çıkarken bize doğru baktı. Bana 'Ne bakıyorsun' dedi. Bende ona 'Gider misin?' dedim. Sonra çocuk uzattı kavgayı, ben de onun üzerine gittim. Çocuk beni boğazımdan ittirdi. Ben de kendimi korumak için kolumu yüzüme doğru tuttum. Çocuk bana vurmaya başladı. Çocuğun annesi geldi. Boğazımdan tutup beni yere attı. Annesi beni yerde tutarken çocukla birlikte yumrukluyorlardı. Çocuk beni bacağımdan ısırdı. Bir kız çocuğu geldi. Gözüme tekme attı. Sonra kız kardeşime çok pis küfürler ettiler. Kardeşimin saçlarından tutup yerlerde sürüklediler. Kavgadan dolayı burada toplanıp, şu yola doğru gittiler. Sonra bizi '8 kardeşiz' diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından çocuklarına darp raporu alan Seyfullah Turgut, Pendik Çınardere Çocuk Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel