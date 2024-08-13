Üye Girişi
Haberler

Pendik'te Sebze Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyonet devrildi. Kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyonet devrildi. Kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Tosun yönetimindeki 34 DU 1032 plakalı sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma vurduktan sonra yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonet içerisine sıkışan Muharrem Tosun ve yanındaki yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen sürücünün yakınları devrilen kamyonetten sebzeleri topladı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Tencere Şiş Kebap tarifi! En güzel Tencerede Şiş Kebap tarifi! Tencere Şiş Kebap tarifi nasıl yapılır? Tencerede Şiş Kebap için malzemeler! MasterChef Kağıt Kebabı tarifi! En güzel Kağıt Kebabı tarifi! Kağıt Kebabı tarifi nasıl yapılır? Kağıt Kebabı için malzemeler! MasterChef Fırın Kebabı tarifi! En güzel Fırın Kebabı tarifi! Fırın Kebabı tarifi nasıl yapılır? Fırın Kebabı için malzemeler! MasterChef Simit Kebabı tarifi! En güzel Simit Kebabı tarifi! Simit Kebabı tarifi nasıl yapılır? Simit Kebabı için malzemeler! MasterChef Manisa Kebabı tarifi! En güzel Manisa Kebabı tarifi! Manisa Kebabı tarifi nasıl yapılır? Manisa Kebabı için malzemeler! MasterChef Tokat Kebabı tarifi! En güzel Tokat Kebabı tarifi! Tokat Kebabı tarifi nasıl yapılır? Tokat Kebabı için malzemeler! MasterChef Sakızlı kebap tarifi! En güzel Sakızlı kebap tarifi! Sakızlı kebap tarifi nasıl yapılır? Sakızlı kebap için malzemeler! Eskişehir çay bahçesi bıçaklı saldırgan kim, yakalandı mı, kaç kişiyi bıçakladı? Hatay deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? Suriye deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? Gaziantep deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 13 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Meteor yağmuru ne zaman saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Göktaşı yağmuru ne zaman, yıldız kayması ne zaman 2024? Okan Buruk ve Hadise sevgili mi? Sokak röportajından tutuklanan kadın ne dedi, neden tutuklandı, adı ne? Davinson Sanchez sakatlandı mı? Davinson Sanchez kaç maç yok, hangi maçlarda yok? Şahane Hayatım ne zaman başlıyor 2024-25? Şahane Hayatım bu hafta yayınlanacak mı? Gaddar ne zaman başlıyor 2024-25? Gaddar bu hafta yayınlanacak mı?
title