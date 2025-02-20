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Pendik'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Pendik'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
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İstanbul Pendik'te düzenlenen operasyonla, ruhsatsız silah bulunduran iki zanlı yakalandı. Operasyonda 1 AK-47, 2 tabanca, 4 şarjör, 44 fişek ve 22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pendik'te düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayişin sağlanması, suçların işlenmesinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki iş yeri ve evde bulundurulması yasak olan silahlar olduğunu tespit etti.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler Ş.Ö. (38) ve B.Ö'yü (27) yakaladı.

Aramalarda 1 AK-47 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 4 şarjör, 44 fişek ve 22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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