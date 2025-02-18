Pendik'te Rögara Dökülen Sıvı İçin İnceleme Başlatıldı

Pendik'te, bir iş yerinin çalışanlarınca rögara boşaltıldığı öne sürülen sıvıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Sanayi Mahallesi Yılmaz Sokak'taki rögara, kimliği belirsiz kişilerce sıvı madde döküldüğünü gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan çalışmada, sıvıyı rögara döktükleri iddia edilen kişilerin bölgedeki iş yerinin çalışanları olduğu belirlendi.

Öte yandan, bölgeye İSKİ ve Pendik Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de sevk edildi.

Zabıta ekiplerinin iş yerine cezai işlem uyguladığı, İSKİ görevlilerinin ise rögara dökülen iş yerindeki sıvıdan, incelenmek üzere örnek aldığı öğrenildi.

Sıvının içeriğinin inceleme sonrası belirleneceği kaydedildi.