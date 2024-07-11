Pendik'te Rastgele Ateş Açan Magandalar Yakalandı

Olay, 1 Temmuz Pazartesi günü, Pendik Velibaba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; 18 yaşındaki Aykan Yazar, arkadaşıyla birlikte evine doğru yürüdüğü sırada, seyir halindeki bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havaya rastgele ateş açıldı. Magandaların açtığı ateş sonrası mermilerden biri, Yazar'ın boynuna isabet ederken, arkadaşı şans eseri yaralanmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yazar'ın boynuna isabet eden kurşunun çene kemiğine saplı kaldığı anlaşılması üzerine ameliyata alındı.

ASIL ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta E.K. isimi kişi yakalanarak tutuklandı. Polisin incelemesinde, gözaltına alınan ve ardından adli makamlarca tutuklanan E.K.'nın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Olayın asıl suçlularının E.K.'nin otomobilinin arkasında seyir halinde olan başka bir otomobilden ateş açtıkları tespit edildi. Şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, otomobilin sürücüsü C.K. ve yolcu kısmındaki U.A. ile olay öncesi ve sonrası birlikte oldukları belirlenen A.T.S. ve E.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ikamet aramalarında, 2 ruhsatsız tabanca ile 10 fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce yakalananarak tutuklanan E.K., ise serbest bırakıldı.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin otomobildeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.