Pendik'te Pompalı Tüfekle Vurulan Kişinin Ölümüne İlişkin 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Pendik'te bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti ve olayın ardından şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.