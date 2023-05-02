Pendik'te Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı

PENDİK'te asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açan H.İ.O., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Pendik'te asker eğlencesi sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki toplayan olayın ardından polis ekipleri, havaya ateş eden kişinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından havaya ateş eden H.İ.O. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.İ.O.'ya "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması"ve "6136 Silah Kanununa Muhalefe" suçlarından işlem yapıldı. H.İ.O.'nun birçok suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.