Pendik'te Pompalı Tüfekle Cinayet: 3 Tutuklama

Pendik'te bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti ve Ahmet Çal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek ve tüfek kartuşları ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.