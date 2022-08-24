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Pendik'te petrol istasyonunun tabelasına çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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Pendik'te yoldan çıkarak petrol istasyonunun tabelasına çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Pendik'te yoldan çıkarak petrol istasyonunun tabelasına çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne giden 34 EN 6674 plakalı beton mikseri, D-100 kara yolu yan yol Tavşantepe mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki petrol istasyonu tabelasına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

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