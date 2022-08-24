Pendik'te petrol istasyonunun tabelasına çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Pendik'te yoldan çıkarak petrol istasyonunun tabelasına çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Pendik'te yoldan çıkarak petrol istasyonunun tabelasına çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne giden 34 EN 6674 plakalı beton mikseri, D-100 kara yolu yan yol Tavşantepe mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki petrol istasyonu tabelasına çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Zafer Arslan Ankara Pendik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pendik'te petrol istasyonunun tabelasına çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.