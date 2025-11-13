Pendik'te Park Halindeki Araçtan Dizüstü Bilgisayar Çalan Zanlı Tutuklandı

Pendik'te park halindeki otomobilin bagajındaki dizüstü bilgisayarı çalan zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, V.R'nin Pendik'teki açık otoparka park ettiği aracının bagajından dizüstü bilgisayarının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kameraları üzerinden hırsızlığı yapan kişinin E.Ç. (44) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi dün Eyüpsultan'da gözaltına aldı.

Şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 24 kaydı olduğu anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otoparkta dolaşan şüphelinin bir süre sonra park halindeki aracın bagajını açarak dizüstü bilgisayarın bulunduğu çantayı alıp uzaklaşması yer aldı.