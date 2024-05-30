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Pendik'te Parçalanmış Ceset Bulundu, Şüpheli Tutuklandı

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Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmasının ardından polis ekipleri olayı araştırdı. Şüpheli evinde olayda kullanıldığı değerlendirilen bir balta bulundu. Şüpheli tutuklandı.

Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmasının ardından inceleme başlatan polis ekipleri olay günü çöp konteynerine çuval atan 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin evinde olayda kullanıldığı değerlendirilen balta bulundu. B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çöp atmak için konteynere yaklaşan vatandaş, parçalanmış cesedi gördü. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede bulunan konteynerlerde de incelemeler yaptı. Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi. Yapılan incelenmelerde cesedin Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

BALTA EVİNDE BULUNDU

Polis ekipleri 17 farklı tanığa yaptığı sorgulamada B.D.'nin Nihat Salih ile tartışma yaşadığını, B.D.'nin bir çuvalı sürükleyerek çöp konteynerine attığı yönünde bilgi edindi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri B.D.'nin çöp kutusuna kovayla ceset parçalarının olduğu çuvalları attığını tespit etti. Ancak B.D. emniyette yapılan sorguda sadece çöp attığını, içinde ceset olduğundan habersiz olduğunu söyledi. Polis, B.D.'nin evinde yaptığı aramada balta buldu. Evdeki eşyalar üzerinde yapılan çalışmalarda ölen Nihat Salih'e ait DNA bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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