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Pendik'te Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Pendik'te Palet Fabrikasında Yangın Çıktı
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Pendik'te Ramazanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Pendik'te palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta faaliyet gösteren palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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