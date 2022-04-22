Pendik'te özel öğrenim gören çocukların 23 Nisan coşkusuna polisler ortak oldu

İSTANBUL - Pendik'te polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel öğrenim gören engelli çocuklar ile buluştu. Çocuklar ile polis arasındaki bağları güçlendirmek için çocuklara sürpriz yapan polis ekipleri etkinlikte hediye ve bayrak dağıttı. Toplum Destekli Polis Şube maskotu Cesur ekinlikte ilgi odağı oldu.

Pendik'te bulunan bir özel eğitim kurumunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından çocuklar ile polis arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan törende farklı yaş guruplarında olan özel öğrenimli çocuklar şiir okuyup piyano çaldı. Etkinliğe Toplum Destekli Polis Şube maskotu Cesur, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Yunus Unsurları katılım sağladı. Törende maskot Cesur çocukların ilgi odağı oldu. Çocuklara hediye dağıtan Cesur çocuklar ile bol bol fotoğraf çekildi. Törende yunus polisleri çocuklar için gösteri yaparken alanda bulunan veli ve öğrenciler Yunus Polis ekiplerinin gösterisini ilgiyle izledi. Tören sonunda alanda bulunan veli, öğrenci ve polis ekipleri hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Etkinliğe katılan bir özel çocuk annesi Müeser Sarıçelebi," Ben de özel çocuk annesiyim. Böyle etkinlikler hem onlar için hem bizim için çok güzel. Bu yapılan etkinlik bizi gururlandırdı. Çocukları ayırt etmeden yapılan etkinliğe katılan polislere çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.