Pendik'te Otomobil Tamiri Yapan İşyerinde Yangın Çıktı

PENDİK'te otomobil tamiri yapılan bir işyerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangında iş yerinde bulunan 4 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 23 Aralık Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oto kaporta ve boya yapan bir işyerinde çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde tamir edilmek üzere bulunan 4 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, iş yerinden yükselen alevler ve vatandaşların yaşadığı panik anları yer alıyor.