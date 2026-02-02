Haberler

Pendik'te park halindeki araca çarptıktan sonra takla atan otomobil kamerada

Pendik'te sokakta ilerleyen bir otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Pendik'te sokakta ilerleyen bir otomobilin, park halindeki araca çarptıktan sonra takla atması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esenler Mahallesi'nde sokakta ilerleyen otomobil, park halindeki bir araca çarptı. Daha sonra takla atan otomobil, park halindeki iki araca daha çarparak zarar verdi.

Kaza anı sokaktaki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
