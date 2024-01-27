Pendik'te Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı

PENDİK'te takla atan otomobilde bulunan 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarılan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddia göre, 34 GIA 306 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yol kenarında bulunan bir ağaca vurarak takla attı, ardından elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisindeki 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden yaralı olarak kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.