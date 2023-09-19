Pendik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Kişi Yaralandı

Pendik'te meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı caddede bulunan bankada çalışan bir kişi ise basın mensuplarının görüntü almalarını engellemeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Pendik'te kaza sonrası banka görevlisinden basına mensuplarına müdahale

İSTANBUL - Pendik'te otomobil ile motosikletin karıştığı kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı caddede bulunan bankada çalışan bir kişi ise, olayı haberleştirmeye çalışan basın mensuplarına ithamlarda bulunarak görüntü almalarına müdahale etmek istedi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çınardere Mahallesi D-100 Karayolu yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 BNB 462 plakalı hafif ticari otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan 34 HGR 642 plakalı motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Basın mensuplarına ithamlarda bulundu, görüntü almalarını engelledi

Bu sırada kazanın yaşandığı cadde üzerinde bulunan bir bankada çalışan olduğu iddia edilen ve kaza ile ilgisi olmayan bir kişi, olay yerine gelerek kazayı haberleştirmeye çalışan basın mensuplarının müdahale etmek istedi. Gazetecilerin basın kartlarını göstermesine rağmen banka çalışanı müdahale etmeye devam etti. Gergin olduğu gözlenen banka görevlisinin gazetecilere, "Siz ne çekiyorsunuz. Haberci mi?, polis çağırın" diyerek çeşitli ithamlarda bulundu.

Daha sonra gazetecilerin araçlarının plakasını almaya çalışan banka görevlisi, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.