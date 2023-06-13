Pendik'te Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı

Pendik'te Sahil Yolu Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.