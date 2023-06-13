Pendik'te Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Pendik'te Sahil Yolu Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Pendik'te aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Yolu Bulvarı'ndan Tuzla istikametine seyreden 34 GY 8476 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü Başar B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel