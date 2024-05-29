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Pendik'te Ormanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Pendik'te bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Pendik'te ormanda çıkan yangında 1 dönümlük alan yandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Pendik Kurnaköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden Orman İşletme Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman itfaiyeleri bölgeye ulaştı ve ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye takviye itfaiye ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan 1 dönümlük orman örtüsü ekipler tarafından söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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