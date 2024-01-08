Pendik'te Okulun İstinat Duvarı Çöktü

PENDİK'te şiddetli yağmurun ardından bir okulun istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Olay, 19.00 sıralarında Yayalar Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Artuklu İlk Öğretim Okulunun caddeye bakan istinat duvarı şiddetli yağmurun da etsiyle yola çöktü. Beton bloğun devrilmesi sonucunda cadde trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. Yaşananları anlatan, İlhami B., 'Bir ses geldi. İtfaiye arabası geçti. Geldik, baktık, duvar çökmüş. Önceden bir şey yoktu. Yağmur bugün çok fazla hızlı yağdı, ondan kaynaklı olabilir. Altında birinin kalıp kalmadığını bilmiyoruz duvarı kaldıracaklar durum belli olacak. İnşallah kimse yoktur altında dedi.

DUVARIN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekiplerin incelemelerinin ardından caddeye çöken istinat duvarının kaldırılması için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İş makinası tarafından kırılan beton bloğun kaldırılmasının ardından cadde yeniden ulaşıma açılacak.