Haberler

Pendik'te polisten kaçan şüpheli motosikletini ateşe verdi

Pendik'te polisten kaçan şüpheli motosikletini ateşe verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik'te polisten kaçan motosikletli bir şüpheli, yakalanacağını anlayınca motosiketini ateşe verdi. Olay yerindeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Pendik'te polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, yakalanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi. Alevlere, çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği motosikletli sürücü kaçmaya başladı. Kısa süreli takibin ardından yakalanacağını anlayan şüpheli, motosikletini yol kenarında ateşe verdi. Motosikletten yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Türkiye'nin yanı başı alev alev! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı
Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi

Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi inci gibi yan yana dizildi
Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti

Yemek yerken böyle kendinden geçti