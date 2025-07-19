Pendik'te Motosiklet Sürücüsüne Seyir Halindeki Araca Zarar Verme Cezası

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Pendik'te seyir halindeki bir araca zarar vermeye çalışan motosiklet sürücüsü, trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle 10 bin 260 lira ceza aldı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Pendik'te seyir halindeki araca zarar vermeye çalışan motosiklet sürücüsüne para cezası verildi, hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki bir araca zarar vermeye çalışan motosiklet sürücüsüyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Pendik'te 13 Temmuz'da trafik akışının yoğun olduğu caddede bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki başka bir araca zarar vermeye çalıştığını ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti. Kimliği belirlenen motosikletli sürücü M.E.G. (46) yakalandı.

Sürücüsü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun, "saygısızca araç kullanmak" ve "trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirmek" maddelerinden toplamda 10 bin 260 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca motosiklet sürücüsü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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