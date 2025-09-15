Pendik'te Motosiklet Sürücüsüne 28 Bin Lira Ceza

İstanbul Pendik'te tünelde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanan sürücüye 28 bin 663 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül'de Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli içerisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanan sürücüyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma yaptı.

Motosikletin plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü Y.D. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescil plakasını kapatmak", "abartı egzoz", "yetersiz ehliyet", "tehlikeli şerit değiştirmek", "akrobatik hareketlerde bulunmak", "saygısızca araç kullanmak", "kask takmamak" maddelerinden toplamda 28 bin 663 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Y.D. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun, "kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.