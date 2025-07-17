Pendik'te Motosiklet Sürücüsüne 1026 Lira Ceza

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Pendik'te otomobilin aynasını kırmaya çalıştığı belirlenen motosiklet sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 1026 lira ceza kesildi. Motosiklet sürücüsüne ait görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Pendik'te, otomobilin aynasını kırmaya çalışıp, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne 1026 lira ceza verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda bir motosikletlinin otomobilin aynasını kırmaya çalıştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Görüntüdeki 34 NFU 740 plakalı motosikletin sürücüsünün M.E.G. olduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun, "art arda tehlikeli şerit değiştirmek" ve "seyir emniyetini tehlikeye atmak" maddelerinden toplam 1026 lira ceza kesildi.

Motosiklet ise trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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