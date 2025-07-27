Pendik'te Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Pendik'te Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te bir motosikletli, kamyonetin sağından geçerken park halinde olan bir otomobile çarptı. Arkasından gelen diğer motosikletli de kazaya karıştı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hiba KARGI / -PENDİK'te kamyonetin sağından geçmek isteyen motosikletli ikinci sıraya park edilen otomobile çarparak yola savruldu. Arkasından gelen diğer motosikletlinin de karıştığı kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan kamyonetin sağından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, ikinci sıraya park edilen otomobile çarptı. O sırada aynı istikamette ilerleyen bir başka motosiklet ise kaza nedeniyle yola savrulan motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle iki sürücüyola savrularak hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları sürücüleri hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

İki motosiklet sürücüsünün karıştığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin sağından geçmeye çalışan motosikletin park halindeki otomobile çarptığı, ardından başka bir motosikletin de kazaya karışarak iki sürücünün yola savrulduğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi

72 milyon euroluk yıldız Süper Lig devine önerildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım

Yeşil vatan yanarken etkileşim uğruna yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.