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Pendik'te Miras Tartışması Kanlı Bitti: 4 Ölü, 1 Yaralı

Güncel Haberler

PENDİK'te, aile arasında yaşanan miras tartışmasında, silahlı bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında, İstanbul Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde miras nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.Ö. isimli kişi, silahıyla aile üyelerine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ise kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan bir kişi de Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

PENDİK'te, aile arasında yaşanan miras tartışmasında, silahlı bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, İstanbul Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde miras nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.Ö. isimli kişi, silahıyla aile üyelerine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ise kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan bir kişi de Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Marmara Üniversitesi Pendik Güncel Haberler

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