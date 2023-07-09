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Pendik'te miras kavgası dehşeti: 4 ölü, 2 yaralı

Güncel Haberler

İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay, saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aile arasında çıkan miras kavgasında kan aktı. Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisin katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi.

Pendik'te miras kavgası dehşeti: 4 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aile arasında çıkan miras kavgasında kan aktı. Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisin katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Pendik Güncel Haberler

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