Pendik'te miras kavgası: 4 ölü, 2 yaralı
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Pendik'te bir binada çıkan miras kavgasında bir kişi silahla ateş açarak 6 kişiyi vurdu. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Pendik'te miras nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'taki bir binada, aile üyeleri arasında miras nedeniyle kavga çıktı.
Kavga sırasında bir kişi, üzerinde taşıdığı silahla çevresindekilere ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kurşunların isabet ettiği 6 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.