Pendik'te Miras Kavgası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

PENDİK'te, miras nedeniyle aile içinde yaşanan silahlı kavgada Osman Özkul (51), Dilek Özkul(45), Efe Burak Özkul(25) ve Zafer Öztürk(48) hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı sitenin yöneticisi Nihat Kaplan, "Ben işten evime geldim. Evdeyken silah seslerini duydum. Sitenin otoparkına koştum. Gittiğimde orada birbirine vuruyorlardı. Ben 2 kişiyi tutabildim" dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde miras nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.Ö., silahıyla aile üyelerine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Osman Özkul (51), Dilek Özkul(45), Efe Burak Özkul(25) ve Zafer Öztürk(48) hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Meltem Müzdelife Öztürk(35) ise Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Meltem Müzdelife Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

"GİTTİĞİMDE ORADA BİRBİRİNE VURUYORLARDI"

Olayın yaşandığı sitenin yöneticisi Nihat Kaplan, "Dün bizim sitemize üzücü bir olay yaşadık. Üzgünüz. Nasıl tarif edeyim bilemem. Dün akşam saat 19.00 sıralarında aile arasında, site alanı içindeki otoparkta oldu. 4 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralı. Ben bu sitenin 10 yıla yakın yöneticisi olduğum için ufak tefek sıkıntıları ara ara duyuyordum. Miras davası. Onlar kendi aralarında ayrılmışlar. Mal paylaşımından dolayı böyle bu sıkıntıları yaşadılar. Dün de beni aradılar. Bir araç bizim otoparkımızda, yabancı bir araç. Ben de diğer kardeşini aradım. 'Aracı kaldırın' dedim. Kaldırmayacağını söylediler. Ben işten evime geldim. Evdeyken silah seslerini duydum. Sitenin otoparkına koştum. Gittiğimde orada birbirine vuruyorlardı. Ben 2 kişiyi tutabildim. Bu arada silahlar patlıyordu. Sonra güvenliğe koştum emniyet birimlerine haber vermek için. Emniyet mensupları geldikten sonra otoparka gittik beraber. 6 kişiyi yerde yatarken gördüm" dedi.

BİRİNİN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi işlemleri tamamlanan Zafer Öztürk'ün cenazesi yakınları tarafından alındı.