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Pendik'te Miras Kavgası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Pendik'te Miras Kavgası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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PENDİK'te, miras nedeniyle aile içinde yaşanan silahlı kavgada Osman Özkul (51), Dilek Özkul(45), Efe Burak Özkul(25) ve Zafer Öztürk(48) hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı sitenin yöneticisi Nihat Kaplan, 'Ben işten evime geldim. Evdeyken silah seslerini duydum. Sitenin otoparkına koştum. Gittiğimde orada birbirine vuruyorlardı. Ben 2 kişiyi tutabildim' dedi.

PENDİK'te, miras nedeniyle aile içinde yaşanan silahlı kavgada Osman Özkul (51), Dilek Özkul(45), Efe Burak Özkul(25) ve Zafer Öztürk(48) hayatını kaybetti.  Olayın yaşandığı sitenin yöneticisi Nihat Kaplan, "Ben işten evime geldim. Evdeyken silah seslerini duydum. Sitenin otoparkına koştum. Gittiğimde orada birbirine vuruyorlardı. Ben 2 kişiyi tutabildim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nihat Kaplan Zafer Öztürk Pendik Güncel Haberler

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