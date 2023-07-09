Pendik'te Miras Kavgası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

PENDİK'te, miras nedeniyle aile içinde yaşanan silahlı kavgada Osman Özkul (51), Dilek Özkul(45), Efe Burak Özkul(25) ve Zafer Öztürk(48) hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı sitenin yöneticisi Nihat Kaplan, "Ben işten evime geldim. Evdeyken silah seslerini duydum. Sitenin otoparkına koştum. Gittiğimde orada birbirine vuruyorlardı. Ben 2 kişiyi tutabildim" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Zafer Öztürk Pendik Güncel Haberler