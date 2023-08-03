Pendik'te minibüs yangını

Yangın, 17.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi, Gülhane Caddesi'nde çıktı. İddiaya göre; Gülhane Caddesi üzerinde ilerleyen 34 LOD 956 plakalı servis minibüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden minibüs şoförü aracı yol kenarına çekerek araçtan indi. Çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Yangına müdahale edenlerden Arif Görel, "Abimle dükkanda çalışıyorduk. Birisi geldi yangın tüpü sordu, biz yangın tüpü ile müdahale ettik ama söndüremedik. Alevler yükseldi baya büyük yangın oldu. Çok şükür kimse yaralanmadı. İtfaiye ekipleri söndürdü" diyerek yaşananları anlattı. - İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel