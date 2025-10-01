Pendik'te Minibüs ve Otomobilin Karıştığı Kazada Yangın Çıktı

PENDİK'te minibüs ve otomobilin karıştığı kaza sonrası yangın çıktı.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 2 araç da kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 08: 30 sıralarında Pendik Emirli Mahallesi Şile yolunda kazaya karışan araçlarda çıktı.İddiya göre minibüs ve otomobil kavşaktan anayola giriş yapmak istediği sırada otomobil minibüse çarptı. Kaza sonrası başlayan yangın kısa sürede 2 aracı da sardı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri yangın nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken 2 araç da kullanılamaz hale geldi.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangınla ilgi inceleme başlattı.