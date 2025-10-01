Haberler

Pendik'te Minibüs ve Otomobilin Karıştığı Kazada Yangın Çıktı

Pendik'te Minibüs ve Otomobilin Karıştığı Kazada Yangın Çıktı
Güncelleme:
Pendik'te meydana gelen kaza sonrası minibüs ve otomobilde çıkan yangın, her iki aracı da kullanılmaz hale getirdi. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

PENDİK'te minibüs ve otomobilin karıştığı kaza sonrası yangın çıktı.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 2 araç da kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 08: 30 sıralarında Pendik Emirli Mahallesi Şile yolunda kazaya karışan araçlarda çıktı.İddiya göre minibüs ve otomobil kavşaktan anayola giriş yapmak istediği sırada otomobil minibüse çarptı. Kaza sonrası başlayan yangın kısa sürede 2 aracı da sardı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri yangın nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken 2 araç da kullanılamaz hale geldi.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangınla ilgi inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
