Pendik'te minibüs alev alev yandı

İSTANBUL - Pendik'te park halindeki minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Yangın, Pendik'te 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir minibüste henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm minibüsü sardı. Alev alev yanan minibüs itfaiye ekiplerinin müdahelesi ile söndürülürken olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.