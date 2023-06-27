Pendik'te minibüs alev aldı
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D100 kara yolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan minibüsün motor kısmı alev aldı. Sürücü araçtan inerken, yangın itfaiyeye haber verildi ve olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Pendik'te minibüs seyir halindeyken alev alıp yandı.
D100 kara yolu Kadıköy istikametinde ilerleyen M.Ş. idaresindeki 39 LM 650 plakalı minibüsün motor kısmı alev aldı.
Sürücü araçtan inerken, yangın itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
????Yangın nedeniyle Kadıköy istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel