Pendik'te minibüs alev aldı

D100 kara yolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan minibüsün motor kısmı alev aldı. Sürücü araçtan inerken, yangın itfaiyeye haber verildi ve olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.