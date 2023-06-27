Pendik'te minibüs alev aldı

PENDİK, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki minibüs alev alarak yandı. Minibüs yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.15 sıralarında Pendik, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen M.Ş.'nin kullandığı 39 LM 650 plakalı minibüsün motor kısmı aniden alev aldı. Minibüsün ön tarafındaki yangını fark eden M.Ş., minibüsü yolun sağ şeridine çekerek alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada alevler minibüsün tamamını sardı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüsteki yangını söndürürken, polis ekipleri ise D-100 Karayolu'nda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra yanan minibüs olay yerine çağırılan çekici ile kaldırıldı. Minibüsün kaldırılması ile birlikte polis ekipleri, yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.