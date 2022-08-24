Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı Güncel Haberler İstanbul Pendik'te karşı şeride geçerek başka bir araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. İstanbul Pendik'te karşı şeride geçerek başka bir araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Caddesi'nde Yasin Taha K'nin kullandığı 16 LS 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölünmüş yolda karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen İbrahim Halil Y. idaresindeki 34 DNY 049 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrilen aracın sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Elif Küçük Yenişehir Pendik Güncel Haberler

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