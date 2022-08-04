Pendik'te metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Pendik'te iki katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Pendik'te iki katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Orta Mahallesi Kubbe Sokak'taki 2 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Güncel AA / Metin Tokgöz İtfaiye Pendik Güncel Haberler

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