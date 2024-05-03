Pendik'te Makas Atan Sürücüye 7 Bin 129 Lira Cezası Kesildi

Pendik'te aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 129 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batı Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı'nda bir sürücünün otomobiliyle makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plakasından kimliğini belirlediği sürücü A.D.B'yi yakaladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak" ve "diğer kural ve yasaklara uymamak" maddelerinden toplam 7 bin 129 lira ceza kesilen sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.