Pendik'te Makas Atan Sürücüye 13 Bin 427 Lira Ceza
İstanbul Pendik'te makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü E.E.A., 13 bin 427 lira para cezası aldı. Emniyet ekipleri, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti.
Pendik'te makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 13 bin 427 lira para cezası verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün TEM Otoyolu Kurtköy mevkisinde aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücü E.E.A. (20) polis ekiplerince yakalandı.
Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 13 bin 427 lira idari para cezası uygulanan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.